Греция упростила правила въезда для россиян

https://static.news.ru/photo/91d01220-a542-11eb-96fb-96000091f725_660.jpg Фото: Giannis Panagopoulos/imago-images.de/Global Look Press

Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну россиян при наличии у них одновременно отрицательного ПЦР-теста и сертификата вакцинации. При этом до 3 мая из России в неделю смогут въезжать 4 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Въезд расширен до девяти аэропортов вместо трёх, принимавших рейсы из России в период пандемии коронавируса. К аэропортам Афин, Салоник и Ираклиона добавились аэропорты Ханья на Крите, Керкира, Родос, Кос, Миконос и Санторини.

Новое разрешение будет действовать с 6:00 26 апреля до 6:00 3 мая. Оно разрешает не проходить семидневный профилактический карантин при наличии указанных бумаг.

Ранее стало известно, что Греция может воспользоваться сложившейся в настоящий момент ситуацией и отменить визы для туристов из России, заявил политик Нотиас Мариас. Лидер партии «Греция — новый путь», профессор и экс-депутат Европарламента сказал, что страна должна разрешить россиянам въезд с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов.