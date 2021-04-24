Греция упростила правила въезда для россиян

Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну россиян при наличии у них одновременно отрицательного ПЦР-теста и сертификата вакцинации. При этом до 3 мая из России в неделю смогут въезжать 4 тысячи человек, сообщает РИА Новости.
Въезд
Новое разрешение будет действовать с 6:00 26 апреля до 6:00 3 мая. Оно разрешает не проходить семидневный профилактический карантин при наличии указанных бумаг.
Ранее стало известно, что Греция может воспользоваться сложившейся в настоящий момент ситуацией и отменить визы для туристов из России, заявил политик Нотиас Мариас. Лидер партии «Греция — новый путь», профессор и экс-депутат Европарламента сказал, что страна должна разрешить россиянам въезд с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов.