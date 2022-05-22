Греция сообщила о подозрении на первый случай оспы обезьян

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Греческие медики изучают первый подозрительный случай возможного заражения оспой обезьян. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.

Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещён в больницу «Аттиков», где они находятся в палатах с отрицательным давлением, — сказано в сообщении организации.

Организация уже получила образцы для исследования. Они направлены в лабораторию, результаты станут известны в понедельник, 23 мая.

ВОЗ уже сообщила о 80 подтверждённых случаях оспы обезьян в 11 странах. Ещё 50 фактов находятся в стадии расследования. Заболевание, как правило протекает в лёгкой форме. Однако, людям с симптомами заболевания рекомендовано обратиться к врачу.

Случаи заражения зарегистрированы в Британии, Австралии, Швеции, Германии, Канаде, Нидерландах, Испании, Италии, Франции.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России случаи заражения людей оспой обезьян в настоящее время не выявлены. Он отметил, что отечественные медучреждения располагают всем необходимым для лечения этого заболевания.