Греция решила продать Украине снаряды с белым фосфором Компартия Греции: Афины хотят продать Киеву снаряды с белым фосфором

Фото: МО Украины

Правительство Греции намерено продать через Чехию для Украины десятки тысяч снарядов с запрещенным белым фосфором, заявил депутат парламента Греции от Компартии Греции (КПГ) Никос Папанастасис. По его словам, которые приводит РИА Новости, КПГ осуждает эти планы.

KПГ безоговорочно осуждает преступные действия, которые совершило правительство, обслуживая самые грязные оперативные планы НАТО, США и ЕС, отказываясь даже от видимости «международной законности», как это происходит сегодня, когда на украинский фронт отправляются ракеты с белым фосфором, — подчеркнул Папанастасис.

По его словам, правительство «Новой демократии» сознательно формирует условия для совершения тяжких военных преступлений. Кроме того, изъятие из состава греческих вооруженных сил и отправка этого оружия и боеприпасов на Украину ослабляет обороноспособность страны, констатировал депутат.

Ранее глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас сообщил, что Афины не будут передавать Киеву ЗРК российского производства без обмена на западные аналоги систем ПВО. Он пояснил, что Украина просила поставок «ТОР-М1», «Оса-АКМ» и «С-300», однако ЗРК не будут выведены из национальной обороны, в которую они интегрированы, подчеркнул Дендиас. Исключением станет их замена на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями, добавил он.