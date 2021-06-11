Греция разрешила въезд туристов, привитых «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/22c5de0a-6650-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Туристы, привитые российской вакциной «Спутник V», смогут беспрепятственно посещать страну. Национальный комитет по вакцинации одобрил въезд таких путешественников, сообщила профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу. Об этом пишет РИА Новости.

У путешественников будут требовать либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до влёта, либо справку о вакцинации или свидетельство недавнего выздоровления от коронавируса. При этом все въезжающие должны быть старше шести лет.

Мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Евросоюзом. В частности, мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, «Спутник V», Sinopharm и Cansino Biologics, — сказала эпидемиолог.

14 мая 2021 года Греция открыла для россиян границы без необходимости соблюдать карантин. Было снято большинство ограничений, полгода назад введённых из-за пандемии коронавируса. Несмотря на разрешение для россиян на отдых в Греции, попасть туда было нельзя. Оперштаб не давал разрешение на регулярные и чартерные рейсы в страну. Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. Разрешены по четыре регулярных рейса Москва — Афины в неделю авиакомпаниям «Аэрофлот» и Aegean.

В правительстве решили открыть авиасообщение с египетскими курортами 1 июля. Соответствующее поручение ведомствам дал первый заместитель председателя кабмина России Андрей Белоусов

Российских туристов могут пригласить посетить Бали уже в конце лета. В августе при должных темпах вакцинации в Индонезии курорты будут открыты, сообщил ранее министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи.