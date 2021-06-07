Греция продлила порядок открытого въезда для иностранцев

https://static.news.ru/photo/1c261d16-c63b-11eb-8437-96000091f725_660.jpg Фото: Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press

Греция продлила до 14 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Решение властей страны появилось в официальной прессе, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает , что ограничений на количество въезжающих россиян нет, им не нужно проходить карантин или предъявлять сертификат вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или справку о перенесённом заболевании коронавирусом и наличии антител.

Также подчёркивается, что в постановление внесены изменения. Так, снижен срок карантина для заболевших до 10 дней с 14 дней, признаётся цифровой сертификат, справки об отсутствии коронавируса требуются от детей с шести лет вместо пяти.

Греция с 14 мая открыла границы для путешественников, но не из всех стран. Там из-за коронавируса установлен временный запрет на въезд в страну граждан третьих стран, который не распространяется на граждан государств — членов ЕС и Шенгенского соглашения и некоторых других государств.

Ранее стало известно, что Греция стала второй в мире после Испании страной по количеству «Голубых флагов», которые присуждаются за чистоту пляжей. В 2021 году знак «Голубой флаг» получили 545 пляжей Греции, а также 16 марин и 6 туристических судов. Это на 48 больше, чем годом ранее. Таким образом, каждый десятый чистый пляж мира расположен именно в Греции.