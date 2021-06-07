Греция продлила порядок открытого въезда для иностранцев

Греция продлила до 14 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Решение властей страны появилось в официальной прессе, сообщает РИА Новости.
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Также подчёркивается, что в постановление внесены изменения. Так, снижен срок карантина для заболевших до 10 дней с 14 дней, признаётся цифровой сертификат, справки об отсутствии коронавируса требуются от детей с шести лет вместо пяти.
Греция с 14 мая открыла границы для путешественников, но не из всех стран. Там из-за коронавируса установлен временный запрет на въезд в страну граждан третьих стран, который не распространяется на граждан государств — членов ЕС и Шенгенского соглашения и некоторых других государств.
Ранее стало известно, что Греция стала второй в мире после Испании страной по количеству «Голубых флагов», которые присуждаются за чистоту пляжей. В 2021 году знак «Голубой флаг» получили 545 пляжей Греции, а также 16 марин и 6 туристических судов. Это на 48 больше, чем годом ранее. Таким образом, каждый десятый чистый пляж мира расположен именно в Греции.