Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами

https://static.news.ru/photo/b1d456e6-8704-11eb-af2c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» при въезде в Грецию будет учитываться наравне с европейскими. Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, подтвердив, что власти страны планируют с 14 мая открыть границу для российских туристов.

Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаём «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая, — сообщил РИА Новости Теохарис.

Он подчеркнул, что власти Греции приняли это решение до официального вердикта Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), потому что «вакцина „Спутник V“ является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит». При этом он уточнил, что российский сертификат о вакцинации необходимо будет перевести «по крайней мере на английский язык».

Как писал NEWS.ru, турист из РФ при въезде в Грецию должен будет либо предоставить доказательства пройденной вакцинации от COVID-19, либо иметь справку о наличии антител, либо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу. По его словам, если всё пойдёт по намеченному плану, то с 14 мая для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет обязательного карантина и перемещаться по стране можно будет свободно.

Поликарпос Эфстатиу также отметил, что в самой Греции вакцинация от коронавируса идёт быстро, «через два месяца будут привиты все сотрудники туротрасли».