Греция ответила Турции на угрозу военного конфликта

https://static.news.ru/photo/d53f5380-ea18-11ea-b8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

МИД Греции заявило, что беспрецедентная угроза применения военной силы со стороны вице-президента Турции не соответствуют современной политической культуре и международному праву, у Анкары нет права вето на осуществление суверенных прав Афин.

Мы призываем Турцию осознать, что международное право и ценности, на которых построен современный международный порядок, обязательны для всех государств мира. Данные нормы не применяются выборочно, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД Греции.

Ведомство отметило, что международная общественность обязана отстаивать указанные ценности и право, поскольку их нарушение влечёт за собой максимальный риск.

Афины отметили, что Анкара должна соблюдать, в частности, ст. 2 (4) Устава ООН, гласящая, что каждое государство-участник Организации Объединенных Наций воздерживается в их международной политике от угрозы силой или её применения.

Накануне Анкара подвергла жёсткой критике планы Афин увеличить в некоторых районах территориальные воды Греции с 6 до 12 морских миль (примерно с 11,1 км до 22,2 км). По словам вице-президента Турции Фуата Октая, подобные действия могут стать поводом для войны.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Турции и Греции. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит. Греция также обратилась в ООН, обвинив Турцию в том, что она угрожает безопасности региона.

Анкара пообещала сбивать любые самолёты Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые приблизятся к её границам. Соответствующее заявление было распространено на неофициальном уровне, однако стало важным признаком возможного непреднамеренного столкновения в Восточном Средиземноморье, где подошёл к концу первый этап совместной военной инициативы Греции, Кипра, Франции и Италии с участием техники из ОАЭ. Впрочем, собеседники NEWS.ru в греческом дипломатическом корпусе скептически смотрят на риски эскалации.