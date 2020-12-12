Грецию могут открыть для российских туристов весной 2021 года

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Греческие курорты будут вновь доступны российским туристам с весны 2021 года, если эпидситуация в стране будет соответствовать прогнозам специалистов. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

Мы считаем, что российские туристы прекрасно проводили время здесь, их приглашают приехать, и мы прямо говорим — на следующий год мы будем открыты для наших русских друзей, — цитирует чиновника РИА Новости.

Он пояснил, что Греция почти готова к вакцинации населения от коронавируса, и к марту-апрелю большая часть жителей страны будет привита. Кроме того, планируется активнее использовать экспресс-тесты для выявления заразившихся.

Министр подчеркнул, что ограничения власти намерены снять весной, если ситуация с коронавирусом будет развиваться так, как предполагают эпидемиологи.

Чиновник добавил, что проблем с выдачей виз не ожидается, поскольку спрос пока невелик по сравнению с прошлыми годами. Не будет и роста цен на отдых, за исключением, возможно, элитного туризма.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Индонезии намерены в ближайшее время открыть границы для иностранных туристов, желающих отдохнуть на Бали. По словам главы делегации специалистов ООН Гарри Хванга, остров полностью готов к приёму гостей. Стандарты и протоколы безопасности там — одни из лучших в мире.