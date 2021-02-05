Греция обозначила правила въезда россиян до 22 февраля

https://static.news.ru/photo/22c5de0a-6650-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Греции решили сохранить ограничения для россиян, прибывающих в страну, до 500 человек в неделю. Въезжающих будут пускать только при отрицательном тесте на коронавирус и при наличии ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Также туристам придётся провести семь дней на карантине, сказано в межминистерском решении, опубликованном 6 февраля в правительственном вестнике.

Ограничения должны были закончиться 8 февраля, но их продлили до 06:00 утра 22 февраля 2021 года, сообщил ТАСС.

Впервые разрешение на въезд россиян были выдано Грецией 7 сентября прошлого года. С тех пор ограничение на 500 человек в неделю продлевали несколько раз.

В этот раз мнение греческого правительства не изменилось, несмотря на объявленное 28 января российским оперативным штабом возобновление на взаимной основе международного авиасообщения с Грецией и Сингапуром.

Рейсы будут выполнять из Москвы в Афины дважды в неделю, в Сингапур — трижды.

Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов. Такое предположение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин 1 февраля, писал NEWS.ru.