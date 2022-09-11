Греция не будет поставлять Украине ЗРК С-300

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Греция не будет поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 российского производства, поскольку это может негативно отразиться на ее собственной обороноспособности, заявил в эфире телеканала ERT-1 премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По его словам, Афины могут предоставить Киеву только старые боевые машины пехоты.

Такой вопрос не стоит. Мы много раз говорили, что поддержка, предоставляемая Украине, не должна идти в ущерб обороне нашей страны, — сказал глава правительства, отвечая на вопрос о возможности отправки на Украину С-300.

Мицотакис добавил, что ранее была достигнута договоренность об отправке на Украину старых БМП. При этом они сразу же должны быть заменены аналогичной, но более современной немецкой военной техникой. По словам премьера, диалог по этому вопросу еще продолжается.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита на Украину так и не дала прямого ответа на вопрос Киева о поставке ВСУ танков Leopard. Она в целом неохотно реагировала на призывы киевских властей усилить поставки тяжелого вооружения и ограничилась фразой о том, что Берлин готов обсуждать со своими партнерами дальнейшие шаги по поддержке Украины.