Греция назвала условие покупки «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/0d33c6c2-0d05-11eb-9dd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press

В Афинах назвали главное и единственное условие для закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Об этом в интервью «Известиям» заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

Стопроцентно. Как только препарат получит одобрение, он станет частью пакета вакцин, которые странам разрешено использовать, — сказал министр.

Он отметил, что страна отказывается покупать вакцину напрямую у России не потому, что имеет что-то против препарата, для руководства страны все вакцины одинаковы. Причина в том, что с юридической точки зрения Афины — строгий приверженец общеевропейского подхода.

Теохарис добавил, что Греция верит в европейскую интеграцию, поэтому считает, что «нужно создавать общие институты даже за пределами политического измерения».

Министр не видит причин для столкновения европейских медицинских агентств с греческими медицинскими институтами. Греческое медицинское агентство даёт те же рекомендации, что и EMA, подчеркнул он.

С другой стороны, мы узнавали, надо ли тестировать людей, которые получили «Спутник V», и свидетельства показали, что нет, к привитым этой вакциной людям должен быть такой же подход, как и к тем, кто получил препараты, одобренные EMA, — добавил Теохарис.

Ранее NEWS.ru писал, что министр туризма Греции сообщил, что после 14 мая должно возобновиться не только регулярное, но и чартерное авиасообщение между Россией и Грецией. Также для въезжающих в страну туристов будет отменён обязательный недельный карантин.