Греция направила своего пилота на Украину defence-point.gr: первый инструктор по управлению F-16 из Греции прибыл в Киев

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Греция отправила первого офицера ВВС в Киев для обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16, сообщил греческий информационный портал Defence Point. По его данным, военнослужащий уже находится в столице республики. Отмечается, что присутствие греческого летчика может быть частью инициативы «Коалиции по обучению F-16» стран НАТО.

Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и в связи с постоянной турецкой агрессией, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою, — говорится в сообщении.

До этого командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщал, что Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16. Устройство предназначено для подготовки украинских летчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо для достижения паритета с российской армией. По его словам, речь идет о порядка 120–130 военных самолетах.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве писало, что Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле текущего года. При этом он не уточнил, какая именно страна передаст истребители украинским властям. Известно, что поставить Киеву эти истребители обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.