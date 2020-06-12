Греция начинает приём иностранных туристов

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств украинских властей до B3 с Caa1.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на сообщение агентства. Согласно ему, Moody's, также дало прогноз в отношении Украины — «стабильный». В сообщении отмечается, что решение о повышении рейтинга было принято после...