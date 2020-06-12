Греция начинает приём иностранных туристов

Греческие аэропорты откроются для международных рейсов с 15 июня, и путешественники из других стран смогут попасть на курорты страны. Об этом сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
При этом приоритетом Греции является безопасность туристов в условиях опасности, вызванной распространением COVID-19, приводит слова министра Reuters.
В начале июня греческий кабмин утвердил постановление, согласно которому государство оплатит проживание в специальных отелях иностранцев, у которых выявят коронавирус по прибытии в страну.
Как писал NEWS.ru, ранее выяснилось, сколько туристов предпочитают российские курорты зарубежным.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен