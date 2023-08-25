«Конец эпохи»: Греция может расторгнуть контракт на обслуживание ЗРК «Тор» Власти Греции намерены расторгнуть контракт на техобслуживание российских ЗРК

Фото: МО РФ

Правительство Греции расторгает контракт с Россией на техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса-АКМ», сообщает греческий портал Pronews.gr со ссылкой на секретный документ, случайно опубликованный парламентом страны. Поо его данным, решение было принято исключительно из политических соображений. Греческие журналисты считают, что таким образом власти страны «выбрасывают на помойку» миллиарды евро и называют это событие «концом эпохи» российских вооружений.

Конец эпохи российских систем вооружения в греческих вооруженных силах — правительство приняло решение отказаться от программы поддержки вооружений и не подписывать новые контракты на поддержку, — говорится в сообщении.

В контракт входят не только услуги по техническому обслуживанию комплексов, но и закупка запасных частей, необходимых для ремонта. Предполагается, что в скором времени российские ЗРК полностью выведут из использования армией Греции. Однако отмечается, что наличие таких комплексов на вооружении страны невелико. В настоящее время на вооружении армии стоят 21 комплекс «Тор» и 38 комплексов малой дальности «Оса-АК/АКМ».

Стоимость российских систем, которые «выбрасывают на помойку», составляет более 1 миллиарда евро, и именно эту сумму стране придется потратить, — подытожили журналисты.

Российская армия продолжает успешно применять ЗРК «Тор» в зоне проведения специальной военной операции. По словам военнослужащих, комплекс помог им сбить беспилотники противника в районе Угледара. На уничтожение цели уходит до четырех минут.