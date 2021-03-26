Греция может начать производство российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/980afce4-8edc-11eb-8c50-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Греция рассматривает возможность запуска производства вакцин от коронавируса. Одним из кандидатов является российский препарат «Спутник V».

В настоящее время власти страны проводят «зондирующие контакты» и обсуждения с зарубежными фармкомпаниями по поводу перспектив сотрудничества в производстве вакцин.

В центре интересов находятся Moderna, так же, как и российская компания, которая производит «Спутник V», — сообщает издание Та Неа.

Отмечается, что производство вакцин в Греции затруднено по ряду причин, первой из которых является его дороговизна. Затраты на налаживание выпуска препаратов могут составить от €100 млн до €200 млн. Выходом должно стать создание консорциума греческих компаний. Кроме того, стране необходимо значительное количество специалистов высокого класса.

Ещё одной трудностью является получение патента на производство вакцин. Фармкомпании готовы им поделиться только в том случае, если уверены в соблюдении условий, гарантирующих его безопасность. Предполагается, что для запуска производства вакцин потребуется от 12 до 18 месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики «Спутник V» готовы в течение месяца создать новое средство, если появится штамм, устойчивый к существующим вакцинам. На данный момент опасности появления такой мутации пока не существует, однако теоретически её появление хоть и маловероятно, но возможно.