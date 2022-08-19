Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу турвиз россиянам

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Власти Греции и Кипра выступили против запрета на выдачу туристических виз жителям России, сообщило издание Politico со ссылкой на заявления чиновников стран. Представитель МИД Кипра Корнелиос Корнелиу отметил, что такое решение будет ошибкой. Также дипломат напомнил, что Кипр выдает визы даже гражданам Турции, несмотря на то, что Анкара не признает независимость республики и выступает за суверенитет Северного Кипра.

Это было бы решением в неправильном направлении... Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян, — сказал Корнелиу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян на год, чтобы «увидеть результат». По его словам, эта мера для граждан РФ — самые значимые санкции и они начнут оказывать влияние на решения его коллеги Владимира Путина, что может положить конец конфликту.

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 31 августа обсудят на встрече в Праге способы по ограничению выдачи виз всем гражданам России. Речь может идти о внесении изменений в шенгенский визовый кодекс. При этом главы МИД не готовы пойти на полный запрет в выдаче виз, обсуждаться будут исключительно ограничения.