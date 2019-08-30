https://static.news.ru/photo/d163e658-cb16-11e9-8ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vzcz.church.ua

Постоянный Синод Греческой православной церкви превысил свои полномочия и нарушил устав организации во время рассмотрения вопроса об автокефалии новой церкви Украины. Некоторые митрополиты обеспокоились этим обстоятельством.

Привилегию решать вопрос по такой теме, как автокефалия украинской церкви, может дать только Синод Иерархии, высший орган церкви, с участием всех митрополитов. Постоянный Синод может решать только вопросы меньшего значения, — приводит слова источника в церковных кругах РИА Новости .

В августе 2019 года две комиссии Элладской (Греческой) православной церкви высказались против признания Православной церкви Украины (ПЦУ). Комиссии по каноническим проблемам и по экклезиологии создали специально для решения вопроса о статусе.

Ранее News.ru сообщал, что предстоятеля ПЦУ Епифания нужно заменить на другого человека. Лучшим вариантом замены называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича. Отмечается, что в церкви Епифания считают неэффективным руководителем, поэтому ему на смену требуется более «волевой и авторитетный» глава.