Греческий политик назвал ситуацию в ЕС «антироссийской истерией»

https://static.news.ru/photo/60a4166e-78d9-11eb-8a53-96000091f725_660.jpg Нотис Мариас Фото: notismarias/facebook.com

Евросоюз (ЕС) проводит лицемерную политику, вводя санкции против Кремля, антироссийская истерия в Брюсселе, поощряемая властями США, ведёт к обстановке холодной войны, уверен экс-депутат Европарламента (ЕП) и глава партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас.

В качестве примера он привёл очередные меры в отношении Москвы якобы в защиту прав человека на фоне инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, принятые в ЕС под «пристальным контролем госсекретаря США Энтони Блинкена» и являющиеся копией американского «закона Магнитского». Документ одобрили главы МИД ЕС 22 февраля.

Представитель Афин отметил, что ЕС пытается давить на Кремль, однако продолжает откладывать любые подобные решения против Турции, пишет РИА Новости.

Они (ЕС. — NEWS.ru) не нашли ни единого слова против Анкары в то время, когда исследовательское судно «Чесме» в семи милях от Лемноса бросило вызов суверенным правам Греции, то есть суверенным правам государства — члена Евросоюза, — добавил Мариас.

Он также обратил внимание на двойные стандарты: ЕС обращает внимание на якобы отравление Алексея Навального и его уголовное преследование, обвиняет РФ в нарушении прав человека, однако закрывает глаза на действия лидера Турции Реджепа Эрдогана, «заполнившего тюрьмы политическими оппонентами». Кроме того, продолжает греческий политик, студентов в республике, выступающих против официальной Анкары, «избивают и затаскивают в тюрьмы».

Заключение оппозиционера Алексея Навального является недостаточной причиной для введения новых антироссийских санкций. С таким мнением в ЕП выступила депутат из Ирландии Клэр Дейли. По её мнению, реакция властей ЕС на ситуацию с Навальным была связана с геополитическими амбициями, а не с заботой о правах человека. Она напомнила, что ЕС никак не отреагировал на преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и активистов, выступающих за независимость Каталонии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые санкции Европейского союза против властей России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального будут официально приняты на следующей неделе, рассказал руководитель Евросовета Шарль Мишель.

Накануне министры иностранных дел стран ЕС принципиально согласовали расширение персональных мер в отношении РФ. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе.