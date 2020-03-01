Внешнеполитическое ведомство Греции заявило, что информация от властей Турции о десятках тысяч беженцев, проникших на греческую территорию, не соответствует действительности.
Афины считают, что Анкара ведёт кампанию по распространению дезинформации, согласно заявлению МИД. Как
Никто не может пересечь греческие границы. Всех тех, кто пытается нелегально проникнуть, не пропускают. Цифры, на которые ссылаются турецкие власти, абсолютно ложные, — подчеркнули дипломаты.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев. Он заявил, что несколько тысяч человек уже прошли через границу в ЕС.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен