https://static.news.ru/photo/a8a02010-5bd5-11ea-a698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Suhui/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внешнеполитическое ведомство Греции заявило, что информация от властей Турции о десятках тысяч беженцев, проникших на греческую территорию, не соответствует действительности.

Афины считают, что Анкара ведёт кампанию по распространению дезинформации, согласно заявлению МИД. Как передаёт РИА Новости, греческие дипломаты опровергли факт въезда 10 тысяч нелегалов в район Эврос. МИД утверждает, что с утра 29 февраля по утро 1 марта 73 человека незаконно проникли на греческую территорию и были задержаны.

Никто не может пересечь греческие границы. Всех тех, кто пытается нелегально проникнуть, не пропускают. Цифры, на которые ссылаются турецкие власти, абсолютно ложные, — подчеркнули дипломаты.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев. Он заявил, что несколько тысяч человек уже прошли через границу в ЕС.