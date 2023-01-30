Греческий истребитель американского производства рухнул в море Греческий истребитель F-4 американского производства упал в Ионическое море

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Греческий истребитель F-4 рухнул в Ионическое море южнее острова Андравида, передает местное общественное телевидение ERT. Находившиеся на борту пилоты успели катапультироваться.

Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы, — сообщает телеканал.

Отмечается, что в настоящее время экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш в ходе учений разбились два истребителя ВВС Индии — Су-30 российского производства и Mirage 2000 — французского. Позднее выяснилось, что возможной причиной крушения двух истребителей ВВС Индии могло стать столкновение в воздухе из-за технических неисправностей, передавали журналисты со ссылкой на Минобороны страны. Для установления точной причины будет проведена следственная проверка. Источник в Минобороны страны сообщил, что двум пилотам Cу-30 удалось катапультироваться, единственный пилот Mirage 2000 погиб.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 рухнул во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. Погибли 15 человек, пострадали 26. Пилоты успели катапультироваться. Им удалось предотвратить падение боевой машины на супермаркет и детский сад и тем самым избежать гораздо большего числа жертв.