Греческий адвокат назвала сфабрикованным дело россиянина Винника

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Дело российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника сфабриковано, и это удалось доказать в ходе суда в Париже, заявила его греческий адвокат Зои Константопулу. У неё есть доказательства вмешательства посольства США в судебный процесс в Греции и Франции и сокрытия ряда документов по делу.

В процессе мы увидели, что все бумаги и данные, на которых базируются обвинения против него, были сфабрикованы. Мы это доказали документами, которые внесли в суд, и итогом нашей борьбы стало то, что Александра Винника пришлось оправдать по 13 обвинениям из 14, которые ему предъявили. Очень важно оспорить и это судебное решение, единственной целью которого является продолжать держать его в режиме несвободы, — рассказала РИА Новости Константополу.

По её словам, о вмешательстве посольства США в этот процесс говорит тот факт, что были скрыты и исключены из судебного дела очень важные документы, оправдывающие Винника. Но адвокату удалось их заполучить «после многих усилий». Она намерена использовать их, чтобы полностью оправдать подзащитного. Сейчас Винник должен решить, будет ли подавать апелляцию.

После завершения процесса во Франции россиянина должны перевезти в Грецию. Константопулу заявила, что прилагает все усилия, чтобы вернуть его в Россию.

Очень важно сказать, что по всем обвинениям, которые касались Франции, и преступлениям, которые вменялись во Франции, Александр был оправдан, — сообщила адвокат.

По её словам у Винника недавно умерла от рака жена, поэтому ему крайне важно сейчас вернуться в Россию к детям.

Как писал NEWS.ru, Александра Винника во Франции приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч. Соответствующий вердикт вынес суд Парижа. Винника признали виновным в отмывании денег с помощью незаконно созданной им биржи криптовалют. При этом суд не признал его виновным по ряду статьей. Так, с россиянина были сняты обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky.

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция.

В греческой тюрьме в знак протест против нарушения его прав Винник держал голодовку более трёх месяцев.