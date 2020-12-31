Греческих подростков застукали на «коронавечеринке»

https://static.news.ru/photo/39c38f4e-4b51-11eb-8845-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgos Kontarinis via imago-images.de/Global look Press

Полиция Греции прервала вечеринку подростков в частном доме на полуострове Халкидики. Молодые тусовщики нарушили запрет властей собираться во время пандемии коронавируса.

Каждый из участников заплатит €300 административного штрафа, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Провинившимися оказались девять человек, которые арендовали жильё в районе туристического курорта, где сейчас нет людей. Таким образом, они хотели повеселиться и при этом не беспокоить родителей, а заодно не быть замеченными.

Незадолго до Нового года они устроили шумную «коронавечеринку» с напитками и музыкой. Вечер проходил, как и было задумано, но лишь до тех пор, пока тусовщиков не заметили полицейские, патрулировавшие район. Полиция вошла в квартиру и выписала всем несовершеннолетним штрафы за административное правонарушение.

Министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис уже заявил, что правоохранительные органы будут пресекать все подобные развлекательные мероприятия, которые нарушают ограничения, введённые в рамках всеобщего карантина.

Его объявили в Греции с 7 ноября, он будет действовать до 7 января, если не получит продление. В этот период действует комендантский час с 22:00 до 05:00, запрещены собрания и нахождение на улице без уважительной причины. Кроме того, граждан обязали носить защитные маски не только в закрытых помещениях, но и на улице.

Ранее NEWS.ru писал, что грядущие новогодние каникулы вызывают у россиян не только приятное предвкушение долгожданного отдыха, но и опасение заразиться коронавирусом. Из-за этого часть родителей может запретить детям встречаться с друзьями и проводить свободное время вне дома. Однако, как рассказали врачи, такие контакты не будут иметь сильной эпидемиологической значимости, а подобные ограничения, наоборот, могут привести к негативным последствиям.