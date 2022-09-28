Греческие зоозащитники требуют запретить туристам ездить на ослах

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Греческие зоозащитники требуют от правительства принять закон, который запретит туристам передвигаться на ослах, передает ОТР. По словам активиста организации по защите животных Йенса Фогта, на сегодняшний день существуют современные способы передвижения, которыми можно пользоваться вместо эксплуатирования животных.

Ослы и мулы — это не транспортные средства. Животные имеют такие же права, как и мы, на жизнь без боли и страданий. В наши дни есть современные способы передвижения. И даже на острове Санторини есть технические средства, чтобы люди могли подниматься и спускаться с холмов и наслаждаться красотой природы Греции без эксплуатации животных, — заявил зоозащитник.

В середине сентября сочинские зооволонтеры спасли местных собак от «черного отлова». Сообщалось, что в городе работает компания из Ростова-на-Дону, заключившая муниципальный контракт на поимку и стерилизацию бродячих животных. Зооволонтер Татьяна Ткаченко рассказала, что компания и раньше получала госконтракты, работала под разными названиями, а все пойманные сотрудниками животные пропадали без вести.14 сентября зоозащитникам удалось спасти 37 собак из фургона отлова, в котором собаки содержались без соблюдения условий перевозки.

До этого в Санкт-Петербурге всего через неделю работы закрыли корги-кафе из-за жалоб посетителей, которые сочли такое обращение с животными жестоким. Зоопсихолог Мирослава Волкова рассказала изданию, что существование такого заведения возможно и допустимо, но только при соблюдении специальных условий и если животные комфортно себя ощущают.