Греческие фермеры в знак протеста перекрыли ряд дорог тракторами Греческие фермеры требуют финансовой поддержки от властей после наводнений

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Греческие фермеры по всей стране вышли на митинги, требуя у властей финансовой поддержки пострадавшим от разрушительных наводнений осенью 2023 года хозяйствам, они перекрыли ряд дорог своими тракторами, передает Newsbomb. По данным портала, надолго заблокировать движение не получилось, сотням тракторов помешали правоохранители.

Фермеры требуют немедленных и существенных мер по поддержке их доходов, чтобы они могли продолжать производство, — говорится в сообщении.

Как стало известно порталу, аграрии из Фессалии, Центральной Греции, Центральной и Западной Македонии, Западной Греции, Эпира, Крита и Пелопоннеса вышли на митинги со своей сельскохозяйственной техникой. Сотни тракторов из префектуры Кардицы и Фарсалы собрались на развязке E65 с целью выехать на автомагистраль, но им помешали полицейские. Образовалось столпотворение, и фермерам пришлось добираться до нового шоссе пешком, чтобы устроить символическую блокаду там.

Ожидается, что в четверг, 25 января, аграрии заблокируют движение на развязке Наусы. Подобные акции запланированы еще в нескольких регионах и затянутся не на один день, пишет портал.

Ранее польские фермеры выступили против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины и перекрыли автостраду в Польшу. Из-за акции протеста аграриев движение затрудненно как минимум в 150 пунктах по всей стране. Организаторы митинга заявили, что у них есть два требования: прекращение импорта украинских товаров и пересмотр общей аграрной политики.