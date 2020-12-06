Греческая полиция задержала активистов из-за запрета на митинги

https://static.news.ru/photo/f6fe55b8-37eb-11eb-a108-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Больше 100 человек задержали в центре Афин в ходе акции памяти Алексися Григоропулоса, застреленного полицейским. Причиной стал запрет на массовые собрания, введённый из-за коронавируса.

Из них примерно 60 человек задержали в центральном районе Эксархия, где часто фиксируются стычки между спецназом и представителями организаций левого толка. Однако на этой акции все участники были мирными, передаёт AMNA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом силовики получили приказ разгонять любые шествия и митинги. В результате они не пропустили в том числе делегацию учителей, которые хотели пройти к памятнику Григоропулосу.

До этого полиция объявила о запрете на массовые мероприятия. Организаторам пригрозили штрафом в размере €5 тысяч (около 455 тысяч рублей) для юридических лиц и €3 тысяч (около 270 тысяч рублей) для физических лиц. Участников могут оштрафовать на €300 (около 27 тысяч рублей).

Акция памяти Григоропулоса проходит в стране каждый год с 2008 года, когда 15-летнего подростка застрелил сотрудник полиции. Тогда виновными признали двух полицейских, каждый из которых получил тюремный срок, однако оба в настоящий момент уже вышли на свободу.

Как писал NEWS.ru, количество смертей от коронавируса увеличивается более чем в два раза через три недели после массовых мероприятий в радиусе 80 км от места их проведения. К такому выводу пришла группа исследователей из израильского Университета Бен-Гуриона и Гарвардской медицинской школы.