https://static.news.ru/photo/76faba96-2257-11ea-a2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pvoLfZ1ETKLf2Oa/twitter.com

На греческом острове Самос полиция распылила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих из-за задержаний и плохих условий для жизни мигрантов.

Около 300 человек, в основном африканцы, собрались у лагеря беженцев в городе Вати. Митингующие потребовали разрешить им покинуть остров. Между протестантами и полицией произошли столкновения, уточняет Reuters.

#GREECE Africans in migrant centre Samos attack police, throwing bricks. https://t.co/dQkIWSpymg — jo kloprogge (@jkloprog) December 19, 2019

Лагерь может разместить до 650 человек, однако в нём проживает намного больше мигрантов.

Ранее правительство Греции приняло решение закрыть три крупнейших лагеря мигрантов на островах Лесбос, Самос и Хиос. Их заменят на центры, в которых будут размещать ожидающих депортации людей. Афины призвали страны Европейского союза взять на себя ответственность за решение общей миграционной проблемы. Министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что возможности Греции по защите внешних границ ЕС от нелегалов почти исчерпаны, писал NEWS.ru.