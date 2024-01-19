Гражданскую службу по призыву возобновили в Швеции

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Власти Швеции возобновляют гражданскую службу по призыву, сообщили в правительственной канцелярии со ссылкой на документ. Теперь на переподготовку будут зачислять граждан, которые уже получили квалификацию для работы в городской спасательной службе или сфере электроснабжения.

В сфере электроснабжения люди с соответствующими навыками в будущем смогут зарегистрироваться на госслужбу. Это означает, что на государственную службу могут быть поставлены на учет люди, имеющие соответствующее образование, но не работающие в этих отраслях, — говорится в сообщении.

Министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Булин заявил, что это необходимо на случай войны. По его словам, социально значимые органы должны уметь работать в режиме повышенной готовности, и возобновление гражданской службы является важным шагом к этому.

Гражданская служба подразумевает призыв и подготовку граждан к «тотальной обороне». Эту систему свернули из-за сокращения финансирования более 20 лет назад.

Ранее Булин заявил, что в Швеции может начаться война, граждане должны быть к ней готовы. Глава ведомства уточнил, что говорит это с неприкрытой ясностью, пользуясь высотой своего положения.