В Болгарии женщина на выборах съела квитанцию о голосовании

Во время проведения выборов в Болгарии на одном из участков женщина съела квитанцию, которая выдаётся для подтверждения машинного голосования. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение( БНТ).
Инцидент
Получив отказ, женщина не стала отдавать подтверждающую квитанцию избирательной комиссии, как то требуется по регламенту. Вместо этого она съела бумагу.
В районной избирательной комиссии заявили. что утраченную квитанцию следует отметить в списке как съеденную, в подтверждении должны расписаться все члены секционной комиссии.
14 ноября в Болгарии проходят выборы президента и членов парламента страны.