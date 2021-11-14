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В Болгарии женщина на выборах съела квитанцию о голосовании

21:15, 14 ноября 2021
В Болгарии женщина на выборах съела квитанцию о голосовании Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Во время проведения выборов в Болгарии на одном из участков женщина съела квитанцию, которая выдаётся для подтверждения машинного голосования. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение( БНТ).

Инцидент произошёл на одном из участков в Софии. По имеющимся данным, 74-летняя женщина воспользовалась устройством для машинного голосования, однако после получения квитанции передумала и попросила о возможности переголосовать.

Получив отказ, женщина не стала отдавать подтверждающую квитанцию избирательной комиссии, как то требуется по регламенту. Вместо этого она съела бумагу.

В районной избирательной комиссии заявили. что утраченную квитанцию следует отметить в списке как съеденную, в подтверждении должны расписаться все члены секционной комиссии.

14 ноября в Болгарии проходят выборы президента и членов парламента страны.

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