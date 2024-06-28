Гражданина России задержали в Латвии за запуск дронов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданина России задержали в Латвии за запуск дронов рядом с запрещенным объектом, сообщает Baltnews. По информации издания, это произошло около города Даугавпилс.

Полиция республики уже передала материалы дела в Службу государственной безопасности, а также в Службу военной разведки. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что гражданина России задержали в Черногории по запросу американских властей. Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что россиянина подозревают во вмешательстве в выборы США.

Он отмечает, что Министерство юстиции Черногории разослало в СМИ пресс-релиз о задержании «опасного русского преступника», которого разыскивало ФБР. Мельников направил официальное письмо уполномоченному по правам человека балканского государства Синише Бьековичу.

Как стало известно, свыше 70 россиян были арестованы по всему миру по запросу правоохранительных органов США с 2008 года. Это следует из совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах. Москва и Минск отмечают, что Вашингтон, руководствуясь принципом экстерриториальности юстиции, объявляет «охоту» на граждан суверенных государств.