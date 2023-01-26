Немца заподозрили в работе на российские спецслужбы

Фото: Harald Tittel/dpa/Globak Look Press

Гражданина Германии Артура Э. арестовали по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщается на сайте Генпрокуратуры ФРГ. Он стал фигурантом уголовного дела о госизмене, возбужденного ранее в отношении еще одного немца.

В ведомстве пояснили, что Артур Э. был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Мюнхена, куда прилетел из США. Предполагается, что он является сообщником сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л. По версии следствия, от него Артур Э. получил секретные данные, которые доставил в Россию и передал сотрудникам спецслужб.

В генпрокуратуре добавили, что расследование по данному делу проводилось в тесном сотрудничестве с немецкой разведкой и ФБР США.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Пермском Крае, Ростовской области и в Еврейской автономной области (ЕАО) шестерых россиян, оказывавших содействие Службе безопасности и вооруженным силам Украины. В отношении них возбуждены уголовные дела о госизмене. Также под Ростовом был задержан гражданин с паспортами России и Украины, передававший СБУ координаты о дислокации войск России. Как рассказали ФСБ, эти данные помогли ВСУ нанести удар по позициям из РСЗО HIMARS.