https://static.news.ru/photo/a516e352-58ba-11ea-98f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Единственный случай заражения коронавирусом подтверждён в Финляндии. Пациентом стал гражданин страны, приехавший из итальянского Милана.

Появление вируса зафиксировали в столичном регионе страны, сообщили в Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения. В настоящий момент заболевший содержится в университетской больнице Хельсинки. Его самочувствие оценивается как хорошее, передаёт РИА Новости.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдача российских виз гражданам Ирана будет приостановлена с полуночи 28 февраля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз. Вице-премьер объяснила введение этой меры тем, что в Иране наблюдается значительный рост числа случаев заболевания, вызываемого вирусом COVID-2019.