Граждане России смогут проголосовать на выборах в Эстонии В Эстонии отказались лишать права голоса россиян на выборах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правительство Эстонии приняло решение не лишать права голоса на предстоящих муниципальных выборах жителей страны с российским гражданством, заявила в беседе с Postimees премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, в некоторых эстонских городах количество проживающих россиян превышает число эстонцев, а «меньшинство» не должно принимать итоговое решение.

У нас была долгая дискуссия об этом во время коалиционных переговоров, но мы не смогли прийти к соглашению по этому поводу, поэтому этого не произойдет в нынешней коалиции, — рассказала Каллас.

Несмотря на это она отметила, что подобные меры можно принять в Латвии и других странах, в которых право голоса у иностранцев отсутствует по умолчанию. Кроме этого она уточнила, что такое право можно и «отнять».

Эстония с 18 августа ограничила выдачу виз для граждан России, а также въезд в страну для имеющих ранее выданный Таллином «шенген». Это означает, что россиянин, целью посещения которого является туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибыв на пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула, с 18 августа уже не сможет въехать на территорию Эстонии. Получить эстонскую визу смогут только те граждане РФ, которые приезжают в Эстонию для посещения близкого родственника, имеющего гражданство прибалтийской страны или долгосрочный вид на жительство.