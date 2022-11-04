Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам России вести любую творческую деятельность на территории Украины. Он напомнил об уже существующих ограничениях для артистов из РФ, а также отметил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.

Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы, — говорится в ответе Зеленского на петицию, размещенную на его сайте.

22 октября власти Украины окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы. Последней из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины. Кассационный административный суд отклонил ее апелляционную жалобу. Решение о запрете было принято на основании указа Зеленского.

Ранее из-за поддержки России были запрещены «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция», Партия Шария, «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Прогрессивная социалистическая партия Украины.