Граждан России, Украины и Армении задержали в ФРГ по подозрению в шпионаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы ФРГ задержали трех человек с гражданствами России, Украины и Армении по обвинению в работе на иностранную разведку, сообщает пресс-служба Генпрокуратура Германии. По версии следствия, их задачей был сбор данных о неназванном человеке с Украины.

Граждане Украины Роберт А., Армении Вардгес И. и России Арман С. задержаны во Франкфурте-на-Майне должностными лицами Управления уголовной полиции земли Гессен. Обвиняемые предстали перед судьей Федерального суда 20 июня 2024 года, который выдал и исполнил ордер на арест, — говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре утверждают, что трое подозреваемых якобы направлялись в Германию для сбора данных о человеке с Украины, который находился на территории ФРГ. По данным ведомства, для этого они следили за кафе во Франкфурте-на-Майне, где «должна была находиться их цель».

Ранее сообщалось, что прокуратура Польши направила акты об обвинении в шпионаже двух граждан России в Окружной суд в Кракове. Россиян считают бойцами ЧВК «Вагнер» и подозревают в наборе наемников на польской территории.

До этого стало известно, что в Польше трое осужденных за шпионаж якобы в пользу России не попали в колонию. К различным срокам лишения свободы и штрафам приговорили 14 иностранных граждан, однако двое мужчин и женщина «исчезли с радаров» спецслужб. Среди осужденных были россияне, белорусы и украинцы.