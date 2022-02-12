Граждан Болгарии призвали выехать с Украины

Министерство иностранных дел Болгарии призвало соотечественников, находящихся на территории Украины, покинуть страну любым доступным транспортом. Тем, кто только собирается на Украину, было рекомендовано воздержаться от поездки. В своём пресс-релизе ведомство объяснило призыв усложнением обстановки на Украине и вокруг неё.

Учитывая усложняющуюся обстановку на Украине и вокруг неё, призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в страну. Просим граждан Болгарии, которые находятся на территории Украины, принять меры по выезду из страны имеющимися на данный момент транспортными средствами, — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что в случае необходимости находящиеся на территории Украины болгарские граждане могут обратиться в посольство своей страны в Киеве и генконсульство в Одессе.

Ранее МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину. В Берлине напомнили о растущей напряжённости вокруг Украины, передвижении российских войск у её границ и предупредили о возможности военного конфликта.