https://static.news.ru/photo/72041dc4-5bab-11ea-8e25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nazim Serhat Firat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 76 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом после заявления турецкого лидера Реджепа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.

Число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 76 358, — сообщил в Twitter глава МИД Турции Сулейман Сойлу.

Saat 09.55 itibarÄ±yla Edirne Ã¼zerinden Ã¼lkemizden ayrÄ±lan gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±; 76.358 — SÃ¼leyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что большое число мигрантов на северо-западе Турции направляются к границам с Грецией и Болгарией. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Анкара заявила, что не станет сдерживать поток беженцев, пытающихся попасть в страны Европы.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев.