Граница Польши и Украины снова может быть заблокирована Польские фермеры возобновят блокирование границы с Украиной в пункте «Медыка»

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские фермеры возобновляют блокирование границы с Украиной в пункте пропуска "Медыка", заявил представитель подкарпатского отделения «Обманутой деревни» Роман Кондрув. По его словам, власти лишь тянут время и не собираются выполнять требования протестующих, касающихся субсидий на кукурузу, снижения налогов и кредитов под 2%, передает РИА Новости.

Мы не получили никаких достоверных заверений от министра, что наши требования будут выполнены, поэтому возвращаемся на границу, — сказал Кондрув.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям с Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.

До этого экс-посол Киева в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Киев потерпит огромные убытки по вине Варшавы. Также Чалый добавил, что европейские союзники, несмотря на демонстрацию благорасположения к Киеву, прежде всего заботятся о своих потребностях и интересах. Такой подход может помешать Украине вступить в Евросоюз, считает дипломат.