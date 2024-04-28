Граната взорвалась в подъезде жилого дома в Киеве В Киеве в подъезде жилого дома взорвалась граната, пострадали двое

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В подъезде жилого дома в Киеве взорвалась граната, сообщает украинский телеканала ТСН. По его данным, пострадали два жителя.

Отмечается, что инцидент произошел в правобережной части украинской столицы. На месте ЧП работает полиция, туда прибыла карета скорой помощи. Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что в настоящий момент у граждан страны на руках может находиться от одного до пяти миллионов единиц оружия. По его словам, население также хранит гранаты для личного пользования. Необходимо сделать все, чтобы оружие и боеприпасы попали на склады, считает он.

При этом министр отметил, что почти все оружие, которое было выдано гражданскому населению, учтено. Другой вопрос — наличие у людей «трофейного», добавил Клименко. В связи с этим в стране будет принят закон, регулирующий этот момент.

В марте в Киеве мужчина погиб от взрыва гранаты у него в руках. Инцидент произошел утром на детской площадке в Подольском районе украинской столицы. По предварительной информации, погибшему было 29 лет. Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с дополнительной квалификацией по статье о самоубийстве.