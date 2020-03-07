Три преступника в масках вынесли из одного частного дома пять игрушечных ружей. Инцидент произошёл в столице Шотландии — Эдинбурге.
Грабителей заметили местные жители в тот момент, когда злоумышленники, одетые во всё чёрное и с ружьями наперевес, убегали от дома.
Шотландские полицейские заявили, что ружья не представляют никакой опасности, но могут вызвать панику среди населения, так как похожи на настоящее оружие,
NEWS.ru писал, что в США при ограблении дома погиб рэпер Pop Smoke. Злоумышленники залезли в дом к музыканту в 4:30 утра 19 февраля. Они застрелили его, а затем скрылись. Рэпер выпустил дебютный альбом Meet the Woo в 2019 году.
В Гонконге злоумышленники с ножами напали на курьера с 600 рулонами туалетной бумаги. Ограбление было совершено из-за паники в городе по поводу нехватки товаров первой необходимости в связи с коронавирусом.
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