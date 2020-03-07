https://static.news.ru/photo/e9d835c0-609b-11ea-bacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rehman Asad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три преступника в масках вынесли из одного частного дома пять игрушечных ружей. Инцидент произошёл в столице Шотландии — Эдинбурге.

Грабителей заметили местные жители в тот момент, когда злоумышленники, одетые во всё чёрное и с ружьями наперевес, убегали от дома.

Шотландские полицейские заявили, что ружья не представляют никакой опасности, но могут вызвать панику среди населения, так как похожи на настоящее оружие, сообщает РЕН ТВ.

NEWS.ru писал, что в США при ограблении дома погиб рэпер Pop Smoke. Злоумышленники залезли в дом к музыканту в 4:30 утра 19 февраля. Они застрелили его, а затем скрылись. Рэпер выпустил дебютный альбом Meet the Woo в 2019 году.

В Гонконге злоумышленники с ножами напали на курьера с 600 рулонами туалетной бумаги. Ограбление было совершено из-за паники в городе по поводу нехватки товаров первой необходимости в связи с коронавирусом.