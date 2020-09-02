ГП ФРГ отказалась комментировать запрос по Навальному от коллег из РФ

https://static.news.ru/photo/af586da8-ed12-11ea-9822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Генпрокуратура Германии заявила, что не комментирует такие вопросы, как оказание правовой помощи в рамках кооперации с иностранными коллегами, в частности запрос российской Генпрокуратуры по блогеру Алексею Навальному.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение надзорного ведомства. Агентство обратилось в Генпрокуратуру ФРГ с просьбой пояснить, поступал ли от России запрос в рамках проверки по факту госпитализации оппозиционера Навального.

Прошу нас понять, что мы в принципе не можем комментировать вопросы оказания правовой помощи, — заявил представитель немецкого ведомства

Немногим ранее российские СМИ сообщали, что российская Генпрокуратура направила немецким коллегам запрос, в котором попросила ответить на около 20 вопросов, связанных с лечением Навального, его диагнозом и результатами экспертизы. Кроме того, российская сторона попросила предоставить копии медицинской карты россиянина и биоматериал для сравнительного анализа.

NEWS.ru 2 сентября писал о том, что федеральная прокуратура ФРГ не считает, что дело российского блогера и оппозиционера Алексея Навального является «особым случаем», требующим особого внимания.