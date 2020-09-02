ГП ФРГ отказалась комментировать запрос по Навальному от коллег из РФ

Генпрокуратура Германии заявила, что не комментирует такие вопросы, как оказание правовой помощи в рамках кооперации с иностранными коллегами, в частности запрос российской Генпрокуратуры по блогеру Алексею Навальному.
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Прошу нас понять, что мы в принципе не можем комментировать вопросы оказания правовой помощи, — заявил представитель немецкого ведомства
Немногим ранее российские СМИ сообщали, что российская Генпрокуратура направила немецким коллегам запрос, в котором попросила ответить на около 20 вопросов, связанных с лечением Навального, его диагнозом и результатами экспертизы. Кроме того, российская сторона попросила предоставить копии медицинской карты россиянина и биоматериал для сравнительного анализа.
NEWS.ru 2 сентября писал о том, что федеральная прокуратура ФРГ не считает, что дело российского блогера и оппозиционера Алексея Навального является «особым случаем», требующим особого внимания.
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