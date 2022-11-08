ГП «Антонов» опровергло новость о строительстве второго самолета «Мрия»

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Украинское государственное предприятие «Антонов» опровергло новости о том, что в стране строят новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия». Как сообщили ранее СМИ, воздушное судно якобы готово уже на 30%. В компании заявили, что в настоящее время ведутся только конструкторские работы.

В изложении информации со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора ГП «Антонов» касательно строительства новой «Мрии», распространенной изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность. В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении, — говорится в сообщении компании.

Также приводится экспертная оценка, согласно которой в анстоящее время компания располагает примерно 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца.

Стоимость строительства самолета оценивается как минимум в 500 млн евро. Однако о конкретной сумме говорить пока рано, — добавили в компании.

Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов якобы заявил, что на Украине построят новый самолет Ан-225 «Мрия», работы в настоящее время ведутся в секретном месте. Глава компании отметил, что второй Ан-225 будет отстроен с помощью новых деталей, а также с использованием частей сгоревшего самолета.

Самый крупный грузовой самолет в истории с грузоподъемностью до 253,8 тонн, который создавался для нужд космической отрасли, был уничтожен на аэродроме в Гостомеле Киевской области в начале специальной операции.