«Готовят геноцид»: эксперт о поставках Британией Киеву снарядов с ураном Сербский политолог Гайич: НАТО и Британия признали, что готовят новый геноцид

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НАТО и Британия признали, что они готовят новый геноцид, сообщил NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. Так он отреагировал на новость о скорых поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Он напомнил, что такими боеприпасами обстреливали Югославию и после этого на Балканах в 2,5 раза возросло число онкологических заболеваний.

Я напомню, что когда подобными боеприпасами бомбили Югославию, в 2,5 раза выросло число онкологических заболеваний, а также связанных с онкологией сопутствующих заболеваний. Например, при попадании подобного снаряда в башню в районе города Врани, из восьми охранников объекта семь умерли от рака за два года, а еще один продолжает проходить лечение. Также известны случаи и со стороны солдат НАТО. После занятия зараженной территории, 384 бойца Альянса из Италии умерли от рака. И итальянский суд признал связь данного типа боеприпасов с ростом онкологических заболеваний, — заявил Гайич.

О намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди.

Министр иностранных дел страны Джеймс Клеверл сообщил, что поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации. По его словам, Лондон хочет таким образом помочь Украине защитить себя.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украине. Он добавил, что англосаксы давно возомнили себя гегемоном в мире, хотят эту гегемонию всеми силами сохранить и ради этого готовы идти не просто на риски, но и на нарушения международного гуманитарного права.