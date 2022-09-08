«Готовы хоть сегодня»: власти Запорожья о референдуме Представитель ВГА Запорожья Рогов: избирком региона готовит списки для референдума

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Запорожской области готовы провести референдум о вхождении в состав России «хоть сегодня», рассказал «360» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Комментируя предложение провести голосование в День народного единства, 4 ноября, он отметил, что процесс подготовки может занять у избиркома много времени.

Тут дело не в дате. Тут дело в том, чтоб он был проведен как можно быстрее. Мы готовы хоть сегодня. Но понятное дело — это я готов. А есть избирком, который сейчас занят восстановлением списков избирателей, — заявил Рогов.

По его словам, списки избирателей были уничтожены и теперь их восстанавливают. Люди сами приходят и просят, чтобы их обязательно включили в перечни — жители намерены участвовать в голосовании, говорит член ВГА.

Он также сообщил, что за безопасность во время голосования отвечают армия России, Росгвардия, местная полиция и другие структуры.

Ранее сообщалось, что секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак считает, что провести референдумы в Донбассе и подконтрольных ВС РФ территориях Украины было бы правильно 4 ноября. По мнению Турчака, таким образом население названных территорий станет частью русского мира.

Также стало известно, что избирательная комиссия Запорожской области, отвечающая за подготовку к проведению референдума по вхождению в состав России, начала работу. По словам главы комиссии Галины Катющенко, члены избиркома уже распределили обязанности между собой и провели первое заседание.