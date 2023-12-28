«Готовимся к войне»: в Нидерландах высказались о России Главком армии Нидерландов Вийнен: надо готовиться к войне с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Нидерландам необходимо каждый год набирать несколько тысяч добровольцев, заявил главнокомандующий армией королевства Мартин Вийнен. По его словам, которые цитирует De Telegraaf, таким образом стране надо готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией.

Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать, — отметил чиновник.

Ранее президент Чехии генерал Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евроcоюза и армиям стран континента «следует готовиться к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе». Он предположил, что после возможной заморозки ситуации на Украине у Москвы появится время на восстановление сил.

До этого бывший советник госсекретаря США, полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что президент США Джо Байден может развязать войну между Россией и странами НАТО из-за ситуации на Украине. По мнению аналитика, администрация главы государства может сфабриковать повод для начала полномасштабных боевых действий. Уилкерсон подчеркнул, что США уже использовали такую тактику, развязав войну против Ирака.