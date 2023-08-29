«Готов убивать славян»: военкор назвал опаснейшего врага России Военкор Котенок назвал Залужного одним из самых опасных врагов России

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале назвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного один самых последовательных и опасных врагов России. Он подчеркнул, что главком ВСУ готов методично убивать славян.

Да, исполнитель оперативного уровня, но жаждущий крови. Готов методично убивать славян «мечом королевы Великобритании», — написал военкор.

Так он прокомментировал публикацию в одном из Telegram-каналов, где приводится биография главкома ВСУ, а также цитаты его высказываний в отношении России. В ней отмечается, что Залужный готов воевать с Россией до конца и он постоянно критикует страны Запада за недостаточную поддержку Украины.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Залужный провел секретную встречу с военными чиновниками из стран НАТО. Поводом для переговоров стал провал контрнаступления украинских войск. По версии газеты, недовольные ситуацией западные военные пытались «перезагрузить военную стратегию» Украины.