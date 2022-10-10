Госслужба по ЧС Украины: пять областей остались без электроснабжения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) об отсутствии электроснабжения в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальной территории Украины фиксируются частичные отключения.

Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично, — говорится в сообщении.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий. Также президент Украины записал видеообращение, в котором предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа их преступления просто невозможно. Путин подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. По своим масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз, заверил он.