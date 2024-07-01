Госпереворот на Украине: беспорядки, захват Рады, кого задержала СБУ?

Фото: СБУ

СБУ сообщила о задержании группы провокаторов, готовивших госпереворот на Украине. Какие беспорядки планировались в Киеве и что еще известно о планах задержанных?

Что планировали задержанные

Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале о задержании группы «общественных активистов» и провокаторов. Утверждается, что их целью была организация беспорядков в столице, которые должны были привести к госперевороту. Они надеялись «расшатать общественно-политическую ситуацию внутри государства, что сыграло бы в пользу России», утверждают в СБУ.

«Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу», — сообщила спецслужба.

В качестве повода для сбора людей задержанные планировали устроить «мирное собрание» в Киеве. План заключался в том, чтобы использовать большинство участников «втемную» — не раскрывая истинный мотив сборов.

Площадкой для распространения сведений должны были стать украинские и иностранные информресурсы.

Находился ли президент Украины Владимир Зеленский под угрозой и мог ли реально потерять власть, не сообщается.

Кто возглавляет группу, что нашли при обысках

Следствие утверждает, что группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая «еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями». СБУ не стала разглашать имя и другие подробности о его личности.

При обыске у задержанных нашли оружие и боеприпасы. Фигурантов дела подозревают в попытке свержения конституционного строя и захвата власти, им грозит до 10 лет лишения свободы. Все они уже помещены под стражу.

Фото: СБУ

Какие еще диверсии были на Украине

30 июня в Одессе и городе Изюме в Харьковской области сожгли сразу три автомобиля военных. Материалы по всем трем случаям переданы в СБУ. В Изюме неизвестные подожгли джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар ликвидировали через 40 минут, транспортные средства сгорели полностью. В Одессе пострадала машина Nissan, которая принадлежала военному.

Это был не единственный подобный случай. В середине июня военный корреспондент Александр Коц рассказал, что «благодарные граждане» сожгли три авто украинских военных в течение трех дней. Машину с надписью «Эвакуация ВСУ» привезли на ремонт в Днепр, ночью ее подожгли четыре партизана, рассказал журналист.

«Еще один случай за сутки произошел в Киеве, в Шевченковском районе. Там сожгли микроавтобус Mercedes-Benz, принадлежащий военному», — сообщил Коц.

В Одессе неизвестный поджег автомобиль Peugeot, который находился на балансе ВСУ.

В конце мая диверсия произошла на железной дороге в Одесской области. Неизвестные попытались свести поезд с рельсов, но инцидент предотвратили сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная — при осмотре ж/д полотна они нашли металлические предметы, которые были установлены на рельсах. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия».

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