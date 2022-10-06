Госдолг Украины достиг почти $100 млрд Госдолг Украины превысил $98 млрд

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Государственный долг Украины по итогам августа вырос на 1,28% ($1,24 млрд) и достиг $98,03 млрд, пишет украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на данные Минфина. При этом гарантированный госдолг составил $10,1 млрд.

Прямой внешний долг за месяц вырос до $53,44 млрд. Прямой внутренний увеличился с $34,34 млрд до $34,49 млрд, — отмечается в материале.

С момента начала спецоперации РФ Украина получила от государств-партнеров $6,5 млрд. В сумму вошли как гранты, так и кредиты. При этом неизвестно, какую сумму Киеву нужно возвращать. В марте МВФ одобрил помощь Украине в размере $1,4 млрд, Британия выделила $100 млн. В апреле Канада выдала Киеву кредит в размере $398 млн сроком на 10 лет.

Кандидат политических наук Михаил Литвинов ФБА «Экономика сегодня» ранее заявил, что Украине вряд ли объявят дефолт, если Киев не расплатится по госдолгу. Запад может проигнорировать это по политическим мотивам и даже использовать для оплаты замороженные российские активы, считает он.