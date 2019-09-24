https://static.news.ru/photo/b3a9b5d6-deba-11e9-b8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Украина сможет вернуть Крым и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, если станет успешным государством. В таком случае она будет притягивать мятежные и отколовшиеся территории словно магнит, уверен спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Видя украинское процветание, люди снова захотят стать частью прежней страны, отметил политик.

Это означает терпение, взвешенность действий, и это означает <...> невозможность военного пути возвращения территорий, — заявил Волкер в интервью изданию « Гордон ».

Он добавил, что на Украине есть возможность проводить демократические выборы, сменить старое правительство на новое, и «это те вещи, за которыми россияне могут наблюдать». Такая демократия должна стать примером, подчеркнул спецпредставитель американского Госдепартамента.

При этом, как напоминают argumenti.ru , с 2014 года Крым является российской территорией и способ его «возвращения» представляется весьма сомнительным.

Ранее, как писал News.ru, Волкер дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о ведении диалога с Россией. По его словам, прямые контакты Киева с Москвой несут потенциальную выгоду.