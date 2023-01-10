Госдеп выделит почти $4 млн на борьбу с утечками оружия на Украине

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США выделят более $3,9 млн на противодействие незаконному обороту оружия в странах Восточной Европы, в частности на Украине, передает Lenta.ru. Соответствующий грант на двухгодичную программу выделило управление по вопросам сотрудничества в области экспортного контроля Госдепартамента США при Бюро по международной безопасности и нераспространению (ISN/ECC). В документах к гранту указано, что в дальнейшем размер финансирования программы может быть увеличен. Контроль за незаконным оборотом оружия планируется усилить за счет обучения сотрудников правоохранительных органов.

Целью является: наращивание потенциала сил служб безопасности, сотрудников силовых структур и органов пограничного контроля на Украине и в соседних с ней государствах для сдерживания, обнаружения и пресечения незаконного оборота некоторых современных видов обычного оружия, — говорится в документации к гранту.

Грант реализуют в рамках программы экспорта и безопасности границ (ЭКБГ), ранее принятой в США. Программа в первую очередь ориентирована на Украину, однако в документах отмечается, что в будущем географию проекта могут расширить.

Основной региональный фокус этих усилий — Украина, а также региональные партнеры в Центральной и Восточной Европе и на Балканах, но возможно, что усилия могут распространиться на Кавказ, Центральную Азию или другие регионы, — указано в документе.

Проект должен соответствовать основным целям ISN/ECC, которыми заявлена «защита от угроз со стороны России и Китая», подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект, предполагающий выделение $44,9 млрд в качестве экстренной помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО в 2023 финансовом году. При этом Politico сообщала, что со временем поддержка Киеву со стороны США может замедлиться.